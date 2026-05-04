МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Решение Пекина бойкотировать введенные США санкции против китайских нефтяных компаний может оказаться позитивным знаком для России, считает ирландский журналист Брайан Макдональд.
На прошлой неделе Соединенные Штаты дважды расширили перечень рестрикций против Ирана. Среди прочего в него вошли китайские организации, включая Hengli Petrochemical — якобы за участие в торговле иранской нефтью. Сама компания такую деятельность отрицала.
Позже Министерство коммерции КНР издало постановление, которое запрещает признавать ограничения, введенные Вашингтоном для пяти китайских нефтяных компаний.
В МИД КНР пообещали защищать законные права и интересы своих компаний. До этого власти Китая не раз выступали против односторонних санкций и "юрисдикции длинных рук" — распространения законодательства на территорию других стран.
В середине апреля в Китае вступили в силу правила по противодействию необоснованным внешним ограничительным мерам.