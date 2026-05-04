"Хорошо для России". На Западе неожиданно высказались об одном шаге США - РИА Новости, 04.05.2026
16:32 04.05.2026 (обновлено: 16:33 04.05.2026)
"Хорошо для России". На Западе неожиданно высказались об одном шаге США

Макдональд назвал решение Китая игнорировать санкции США хорошей новостью для РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Решение Пекина бойкотировать введенные США санкции против китайских нефтяных компаний может оказаться позитивным знаком для России, считает ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Это потенциально очень хорошая новость для России. <…> Это говорит о более решительной позиции Пекина, которая открывает перед Москвой большие возможности", — написал он в соцсети X.
На прошлой неделе Соединенные Штаты дважды расширили перечень рестрикций против Ирана. Среди прочего в него вошли китайские организации, включая Hengli Petrochemical — якобы за участие в торговле иранской нефтью. Сама компания такую деятельность отрицала.
Позже Министерство коммерции КНР издало постановление, которое запрещает признавать ограничения, введенные Вашингтоном для пяти китайских нефтяных компаний.
В МИД КНР пообещали защищать законные права и интересы своих компаний. До этого власти Китая не раз выступали против односторонних санкций и "юрисдикции длинных рук" — распространения законодательства на территорию других стран.
В середине апреля в Китае вступили в силу правила по противодействию необоснованным внешним ограничительным мерам.
