Россия доносит до ФРГ деструктивность идеи о милитаризации, заявил посол

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Россия доносит до ФРГ деструктивность идеи об оголтелой милитаризации, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.