Противники России знают, чем закончится попытка применения ЯО, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что противники Москвы понимают последствия попытки применения ядерных сил против России.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Противники Москвы понимают, чем может закончиться для них попытка применения ядерных сил против России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.
"Полагаю, что наши противники сознают, чем может закончиться для них попытка применения или даже угрозы применения ядерных сил против России", - сказал Нечаев.