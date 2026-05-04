На борту задержанного в Балтийском море танкера нет россиян

16:18 04.05.2026
Посольство: россиян на борту задержанного в Балтийском море танкера нет

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведская береговая охрана задержала в Балтийском море танкер Jin Hui.
  • По сообщению посольства России в Стокгольме, на борту задержанного танкера россиян нет.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Береговая охрана Швеции сообщила посольству России, что россиян нет среди экипажа задержанного танкера Jin Hui, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве в Стокгольме.
Шведская береговая охрана сообщила в воскресенье, что задержала в Балтийском море танкер Jin Hui, который подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы.
"По информации Береговой охраны Швеции, на борту задержанного танкера российских граждан нет", - сообщили в посольстве.
