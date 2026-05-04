Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали справедливую цену для 25-летней иномарки - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 04.05.2026 (обновлено: 10:19 04.05.2026)
Россияне назвали справедливую цену для 25-летней иномарки

Дром: адекватная цена для иномарки возрастом 25 лет составляет 200 тыс рублей

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта
Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 29% российских автомобилистов считают 200 тысяч рублей адекватной ценой для легковой иномарки возрастом 25 лет.
  • В исследовании автомобильного портала "Дром", проведенном в марте, приняли участие более 13 тысяч человек.
  • Цена на автомобиль сильно зависит от модели и ее популярности на рынке.
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Двадцать девять процентов российских автомобилистов считают, что адекватная цена для легковой иномарки возрастом 25 лет составляет 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
В исследовании, которое прошло в марте, приняли участие более 13 тысяч человек.
"Большинство автовладельцев России (29%) считают, что 200 тысяч рублей - адекватная цена для "возрастной" машины. В свою очередь 27% опрошенных сказали, что нормальная цена за старую обычную иномарку 300 тысяч рублей и 22% отдали бы за нее не больше 100 тысяч рублей. Меньше всего - по 11% опрошенных - выбрали варианты "не дороже 50 тысяч рублей" и "500 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.
Также водители отметили, что в основном цена зависит от модели и ее популярности на рынке. Так, цена на Toyota или Volkswagen на экономичном бензиновом двигателе и на Mitsubishi с дизелем в кузове седан будет сильно разниться.
Автомобиль VOLGA K50 - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
На российском авторынке появилось девять новых моделей машин
2 апреля, 16:36
 
АвтоРоссияVolkswagen GroupToyota CorollaVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала