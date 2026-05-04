19:06 04.05.2026 (обновлено: 19:07 04.05.2026)
В "Почте России" объяснили, почему упростили систему отслеживания посылок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Автоматизированный сортировочный центр "Почты России"
Автоматизированный сортировочный центр "Почты России". Архивное фото
  • «Почта России» упростила систему отслеживания посылок.
  • Изменения направлены на упрощение клиентского пути и повышение безопасности перемещений отправлений.
  • Пользователь будет видеть только значимые этапы движения отправлений, а все фазы пути посылки сохраняются во внутренней системе компании.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Некоторую информацию о местонахождении посылок скрыли от пользователей для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений, рассказали РИА Новости в "Почте России".
"Переход на новую модель отслеживания направлен на упрощение клиентского пути, без лишних статусов и круглосуточных технических оповещений и повышение безопасности перемещения отправлений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что все фазы пути посылки сохраняются во внутренней системе компании, что позволит оперативно выявлять нештатные ситуации и не перегружать клиента множеством промежуточных статусов.
Таким образом, пользователь будет видеть только значимые этапы движения отправлений: прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки и готовность к вручению.
