В "Почте России" объяснили, почему упростили систему отслеживания посылок

Краткий пересказ от РИА ИИ «Почта России» упростила систему отслеживания посылок.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Некоторую информацию о местонахождении посылок скрыли от пользователей для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений, рассказали РИА Новости в "Почте России".

"Переход на новую модель отслеживания направлен на упрощение клиентского пути, без лишних статусов и круглосуточных технических оповещений и повышение безопасности перемещения отправлений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все фазы пути посылки сохраняются во внутренней системе компании, что позволит оперативно выявлять нештатные ситуации и не перегружать клиента множеством промежуточных статусов.