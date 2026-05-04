Смартфоны Apple, Nokia и Samsung останутся в перечне параллельного импорта

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Смартфоны таких производителей как Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохраняются в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая, и могут ввозиться в Россию без согласия правообладателей, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.