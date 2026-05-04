Смартфоны Apple, Nokia и Samsung останутся в перечне параллельного импорта

17:24 04.05.2026 (обновлено: 17:25 04.05.2026)
Минпромторг: смартфоны Apple и Samsung останутся в перечне параллельного импорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смартфоны брендов Apple, Nokia, Samsung и других останутся в перечне параллельного импорта.
  • Ввоз смартфонов из перечня возможен без согласия правообладателей при соблюдении определенных требований.
  • Изменения в перечень параллельного импорта вступят в силу 27 мая текущего года.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Смартфоны таких производителей как Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохраняются в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая, и могут ввозиться в Россию без согласия правообладателей, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.
"В настоящее время в перечне товаров, разрешенных ко ввозу в режиме параллельного импорта в категории "электрооборудование" содержатся товары, классифицируемые кодом 8517 ТН ВЭД ЕАЭС (телефонные аппараты, включая смартфоны)", - сообщили в министерстве.
В ведомстве пояснили, что в перечне параллельного импорта остаются смартфоны таких брендов как Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, Asus, Google Pixel, ZTE, HP и ряд других.
Наличие этих брендов в списке позволяет ввозить их продукцию без согласия правообладателей. При этом должны соблюдаться следующие требования: безопасность, оригинальность происхождения, наличие сертификатов соответствия и другие.
Минпромторг РФ опубликовал приказ с изменениями в перечень параллельного импорта 27 ноября 2025 года. Таким образом, список вступит в силу 27 мая текущего года. Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Кроме того, пропадут из перечня ряд компьютерной техники, ноутбуков, а также накопители иностранного производства.
