В России будут маркировать книги о The Doors и Nirvana

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России будут маркировать книги о рок-группах The Doors и Nirvana согласно закону против пропаганды наркотиков.
- С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», предусматривающие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.
- В отраслевом перечне книг, подлежащих маркировке, уже есть произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга и других авторов.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Биографические книги об известных рок-группах The Doors и Nirvana будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.
В перечень ранее уже были внесены книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого в серии "Жизнь замечательных людей", которую много лет издает "Молодая гвардия". Всего в перечне уже более 2 тысяч книг.
Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.
