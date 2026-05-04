ФСБ: в России за два месяца задержали 150 нелегальных оружейников

"В феврале-марте 2026 года в 41 субъекте страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, а также 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 31 тысячи патронов различного калибра. Прекращена деятельность 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.