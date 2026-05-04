ФСБ: в России за два месяца задержали 150 нелегальных оружейников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За февраль и март в России задержали 150 нелегальных оружейников.
- Изъято 364 единицы огнестрельного оружия, прекращена деятельность 41 подпольной мастерской.
- Оперативно-разыскные мероприятия проводились в 41 регионе РФ.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Силовики задержали 150 нелегальных оружейников, закрыта 41 подпольная мастерская, изъято 364 единицы огнестрельного оружия в 41 регионе РФ за февраль-март, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
"В феврале-марте 2026 года в 41 субъекте страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, а также 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 31 тысячи патронов различного калибра. Прекращена деятельность 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.
Задержаны 150 нелегальных оружейников, по адресам их проживания проведены следственные действия, отметили силовики.
По данным ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников проводились в Москве, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Тыва и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Еврейской автономной, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.
Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается, добавили в службе.
ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников
12 декабря 2025, 09:53