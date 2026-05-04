Суд оставил под стражей журналиста "Новой газеты" Ролдугина

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.
Таким образом, журналист останется в СИЗО как минимум до 10 мая.
Защита настаивала на незаконности и необоснованности ареста, указывая, что Ролдугин не намерен скрываться, полностью сотрудничает со следствием, а все носители информации изъяты. Адвокаты также обратили внимание суда, что их подзащитный имеет больного ребёнка, работает в "Новой газете" около 1 года и не обладает какими-либо связями за границей, что, по их мнению, исключает риск скрыться. Сам журналист ранее вину не признал и просил о более мягкой мере пресечения.
Поддержать Ролдугина в суд пришёл основатель "Новой газеты" лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* (признан иноагентом).
Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" прошли обыски.
По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
* признан иноагентом в РФ
