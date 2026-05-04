"Внуково" и "Домодедово" обслуживают рейсы по согласованию

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что в таком же режиме работает и аэропорт "Домодедово" - возможны корректировки в расписании рейсов.
Меры, как уточняется, приняты для обеспечения безопасности полетов.