"Внуково" и "Домодедово" обслуживают рейсы по согласованию

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, сообщила Росавиация.

