"Внуково" и "Домодедово" обслуживают рейсы по согласованию

04:43 04.05.2026
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
  • Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что в таком же режиме работает и аэропорт "Домодедово" - возможны корректировки в расписании рейсов.
Меры, как уточняется, приняты для обеспечения безопасности полетов.
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
