Спикер нижегородского парламента Люлин раскритиковал рекламу вейпа без дыма - РИА Новости, 04.05.2026
12:53 04.05.2026 (обновлено: 13:11 04.05.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин раскритиковал рекламу вейпа без дыма

© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин раскритиковал рекламу бездымных вейпов в интернете.
"Делать барыши на здоровье детей безнравственно и преступно. Сейчас в одной из "независимых" соцсетей активно разгоняется реклама бездымного вейпа. Дескать, нет дыма – нет последствий. Вот только про вред для здоровья – молчок. Из всех видов курения вейпы – точно самый отвратительный. Поражает поведение отдельных коммерсантов и тех, кто их рекламирует! Ведь знают, что главными потребителями всех этих "одноразок" являются подростки и молодежь. И бьют рекламой точно по целевой аудитории", – написал Люлин в канале на платформе "Макс".
Он заявил, что депутаты законодательного собрания Нижегородской области инициируют соответствующее обращение в контролирующие органы и Лигу безопасного интернета.
"Нельзя оставлять это без внимания! Напомню, законодательное собрание Нижегородской области ранее обращалось в Госдуму РФ с предложением предоставить регионам право ограничивать розничные продажи вейпов. Вопрос должен быть решен в мае. Как только федеральный законодатель примет решение, немедленно введём этот запрет у себя в регионе", – подчеркнул спикер регионального парламента.
 
Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)РекламаВейпы
 
 
