Спикер нижегородского парламента Люлин раскритиковал рекламу вейпа без дыма

"Делать барыши на здоровье детей безнравственно и преступно. Сейчас в одной из "независимых" соцсетей активно разгоняется реклама бездымного вейпа. Дескать, нет дыма – нет последствий. Вот только про вред для здоровья – молчок. Из всех видов курения вейпы – точно самый отвратительный. Поражает поведение отдельных коммерсантов и тех, кто их рекламирует! Ведь знают, что главными потребителями всех этих "одноразок" являются подростки и молодежь. И бьют рекламой точно по целевой аудитории", – написал Люлин в канале на платформе "Макс".