03:02 04.05.2026
Ukrspecsystems предлагает работу беглым украинцам на заводе в Польше

© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems предоставляет работу сбежавшим с Украины гражданам на своем заводе в Польше начиная с 2022 года.
  • По информации Минобороны России, на территории ряда европейских стран, включая Польшу, расположено производство БПЛА и компонентов для Украины.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems предоставляет работу сбежавшим с Украины гражданам на своем заводе в Польше начиная с 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив соцсети.
"Дронов для ВСУ много не бывает! Хвастаемся первыми результатами нашего зарубежного производства! ... До 24 февраля мы не планировали покидать родной Киев и организовывать офис и производство на западе Украины, а также за рубежом… Активно развиваемся, работаем над новыми разработками и совершенствуем существующие. Поэтому приглашаем к сотрудничеству украинцев за рубежом, прежде всего тех, кто находится в Польше… Обеспечим вместе ВСУ беспилотниками", - говорится в записи на странице Ukrspecsystems в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) от 1 ноября 2022 года.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства дронов для Украины для ударов по территории России. По информации российского военного ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии. В частности, в этом перечне указан польский завод "Укрспецсистемз", расположенный в городе Тарнув.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
