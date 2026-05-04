Минобороны объявило перемирие 8-9 мая - РИА Новости, 04.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
20:16 04.05.2026 (обновлено: 23:19 04.05.2026)
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Российский военнослужащий. Архивное фото
  • Минобороны объявило о перемирии 8 и 9 мая ко Дню Победы.
  • В ведомстве выразили надежду, что украинцы последуют примеру.
  • Там учли угрозы Зеленского атаковать Москву дронами во время парада.
  • На любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", — отметили в ведомстве.
Вместе с тем там обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.
Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае — нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Мирных жителей и сотрудников иностранных дипломатических представительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город.
Ранее в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
В прошлом году прекращение огня действовало с 8 по 10 мая включительно. По словам Владимира Путина, Киев вообще не откликался на эту инициативу и за три дня предпринял пять попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, их отбили.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийДень Победы — 2026Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
