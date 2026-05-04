Минобороны объявило перемирие 8-9 мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", — отметили в ведомстве.
Вместе с тем там обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.
Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае — нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Мирных жителей и сотрудников иностранных дипломатических представительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город.
Ранее в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
В прошлом году прекращение огня действовало с 8 по 10 мая включительно. По словам Владимира Путина, Киев вообще не откликался на эту инициативу и за три дня предпринял пять попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, их отбили.