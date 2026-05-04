Минобороны объявило перемирие 8-9 мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", — отметили в ведомстве

Вместе с тем там обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае — нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Мирных жителей и сотрудников иностранных дипломатических представительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город.

Ранее в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.