17:22 04.05.2026
Путин ожидает предложения по продвижению проектов РНИФ в биоэкономике

  • Президент России Владимир Путин ожидает предложений по продвижению проектов Российского научного фонда в области биоэкономики.
  • Предложения должны быть представлены в рамках международного научно-технического сотрудничества для поддержки экспортного потенциала таких проектов.
  • Срок исполнения поручений — 1 февраля 2027 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ждет предложений по продвижению проектов Российского научного фонда в биоэкономике для поддержки их экспортного потенциала.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом ... представить предложения по продвижению передовых проектов Российского научного фонда по направлениям биоэкономики в рамках международного научно-технического сотрудничества в целях поддержки экспортного потенциала таких проектов", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручений – 1 февраля 2027 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов.
