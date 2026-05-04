Путин поручил провести Форум будущих технологий в 2027 году - РИА Новости, 04.05.2026
17:20 04.05.2026
Путин поручил провести Форум будущих технологий в 2027 году

  • Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить подготовку и проведение Форума будущих технологий в 2027 году.
  • Форум будет посвящен вопросам создания и внедрения цифровых платформ в различных областях деятельности.
  • Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить подготовку и проведение в 2027 году Форума будущих технологий, посвященного созданию и внедрению цифровых платформ в различных областях.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"При участии заинтересованных организаций, представителей международного научного и экспертного сообщества обеспечить подготовку и проведение в 2027 году Форума будущих технологий, посвященного вопросам создания и внедрения цифровых платформ в различных областях деятельности", - говорится в документе.
Согласно поручению, ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад необходимо сделать до 1 октября 2026 года и до 1 марта 2027 года.
