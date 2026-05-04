Путин поручил создать экспериментальный режим биоисследований для "Сириуса"
17:19 04.05.2026
Путин поручил создать экспериментальный режим биоисследований для "Сириуса"

  • Владимир Путин поручил правительству разработать экспериментальный правовой режим на федеральной территории "Сириус".
  • Он направлен на создание условий для проведения научных исследований в сфере биоэкономики и биотехнологий.
  • Доклад по результатам работы необходимо представить до 15 июня 2026 года.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать экспериментальный правовой режим на федеральной территории "Сириус" для создания условий проведения научных исследований в сфере биоэкономики и биотехнологий.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
«
"Представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области биоэкономики в части, касающейся … установления на федеральной территории "Сириус", в инновационных научно-технологических центрах экспериментального правового режима", - говорится в документе.
Отмечается, что правовой режим должен быть направлен на создание условий для проведения передовых научных исследований, разработку новых продуктов и технологий в области биоэкономики и биотехнологий, а также на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных программ для подготовки кадров в области биоэкономики.
Согласно поручению, доклад необходимо сделать до 15 июня 2026 года.
