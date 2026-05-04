Путин поручил обеспечить поддержку научной деятельности в биотехнологиях

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при создании передовых инженерных школ обеспечить поддержку научной деятельности в области биотехнологий и развития биоэкономики, сообщил Кремль.
Перечень поручений по итогам участия Путина в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными опубликован на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений при реализации мероприятий по созданию передовых инженерных школ обеспечить с привлечением исполнительных органов субъектов Российской Федерации поддержку образовательной, научной и инновационной деятельности в области биотехнологий и развития биоэкономики в целях сокращения сроков внедрения биотехнологий - от проведения лабораторных исследований к полномасштабному производству", - говорится в перечне.
Отмечается, что также следует предусмотреть широкий доступ научных и студенческих коллективов, а также малых предприятий к приборной базе и вычислительным мощностям.
Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 1 сентября.
