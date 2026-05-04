Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить поддержку научной деятельности в биотехнологиях - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 04.05.2026
Путин поручил обеспечить поддержку научной деятельности в биотехнологиях

Путин поручил кабмину обеспечить поддержку научной деятельности в биотехнологиях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил правительству обеспечить поддержку научной деятельности в области биотехнологий и развития биоэкономики.
  • Поддержку необходимо обеспечить при создании передовых инженерных школ с привлечением исполнительных органов субъектов Российской Федерации.
  • Ответственным за выполнение поручения назначен премьер — Михаил Мишустин.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при создании передовых инженерных школ обеспечить поддержку научной деятельности в области биотехнологий и развития биоэкономики, сообщил Кремль.
Перечень поручений по итогам участия Путина в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными опубликован на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений при реализации мероприятий по созданию передовых инженерных школ обеспечить с привлечением исполнительных органов субъектов Российской Федерации поддержку образовательной, научной и инновационной деятельности в области биотехнологий и развития биоэкономики в целях сокращения сроков внедрения биотехнологий - от проведения лабораторных исследований к полномасштабному производству", - говорится в перечне.
Отмечается, что также следует предусмотреть широкий доступ научных и студенческих коллективов, а также малых предприятий к приборной базе и вычислительным мощностям.
Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 1 сентября.
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных в биоэкономике
25 февраля, 18:18
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала