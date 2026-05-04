Путин поручил подготовить предложения по образовательным стандартам с ИИ - РИА Новости, 04.05.2026
17:08 04.05.2026
Путин поручил подготовить предложения по образовательным стандартам с ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по обновлению образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта.
  • Срок исполнения поручения — 1 сентября 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
  • Правительство вместе с отраслевыми объединениями должно будет также подготовить предложения по содействию профориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 сентября представить предложения по обновлению российских образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными, которые состоялись 25 февраля. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... подготовить при участии отраслевых союзов (ассоциаций) и представить предложения по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом необходимости углубления междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта", - указано в перечне.
Срок исполнения этого поручения - 1 сентября 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. К этому же сроку правительство вместе с отраслевыми объединениями должно будет подготовить предложения по содействию профориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.
