Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить предложения по биотехнологиям для школьников - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 04.05.2026
Путин поручил подготовить предложения по биотехнологиям для школьников

Путин поручил представить предложения по биотехнологиям для школьников

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.
  • Правительству РФ также необходимо представить предложения по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом междисциплинарной подготовки специалистов и внедрения технологий искусственного интеллекта.
  • В конце прошлого года утвердили нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики».
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов представить предложения по профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Подготовить при участии отраслевых союзов (ассоциаций) и представить предложения:.. по организации содействия профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики", - говорится в документе.
Кроме того, правительству РФ необходимо подготовить и представить предложения по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ, учитывая междисциплинарную подготовку специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также внедрение технологий искусственного интеллекта.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце прошлого года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Путин поручил обеспечить безопасность внутреннего рынка биотехнологий
Вчера, 16:52
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала