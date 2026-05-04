Путин поручил подготовить предложения по биотехнологиям для школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.
- Правительству РФ также необходимо представить предложения по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом междисциплинарной подготовки специалистов и внедрения технологий искусственного интеллекта.
- В конце прошлого года утвердили нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики».
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов представить предложения по профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Подготовить при участии отраслевых союзов (ассоциаций) и представить предложения:.. по организации содействия профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики", - говорится в документе.
Кроме того, правительству РФ необходимо подготовить и представить предложения по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ, учитывая междисциплинарную подготовку специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также внедрение технологий искусственного интеллекта.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце прошлого года.