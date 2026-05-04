Путин поручил подготовить предложения по биотехнологиям для школьников

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов представить предложения по профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.

"Подготовить при участии отраслевых союзов (ассоциаций) и представить предложения:.. по организации содействия профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики", - говорится в документе.