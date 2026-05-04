Путин поручил обеспечить безопасность внутреннего рынка биотехнологий

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию механизмов развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области биоэкономики в части, касающейся:... создания механизмов, направленных на развитие и защиту внутреннего рынка биотехнологий, обеспечение безопасности и качества биотехнологической продукции, формирование системы контроля за соблюдением требований к производству и обороту такой продукции", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2026 года.