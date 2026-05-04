Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить безопасность внутреннего рынка биотехнологий - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 04.05.2026 (обновлено: 16:56 04.05.2026)
Путин поручил обеспечить безопасность внутреннего рынка биотехнологий

Путин поручил обеспечить безопасность и развитие внутреннего рынка биотехнологий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил правительству представить предложения по созданию механизмов развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий.
  • Предложения должны включать совершенствование нормативно-правового регулирования в области биоэкономики.
  • Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 15 июня 2026 года.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию механизмов развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области биоэкономики в части, касающейся:... создания механизмов, направленных на развитие и защиту внутреннего рынка биотехнологий, обеспечение безопасности и качества биотехнологической продукции, формирование системы контроля за соблюдением требований к производству и обороту такой продукции", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Путин дал поручения по популяризации биотехнологий и биоэкономики
Вчера, 16:42
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала