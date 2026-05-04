Путин наградил экс-главу района Горловки медалью "За храбрость"

Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени экс-главу Никитовского района Горловки Ирину Джеломанову, которая была ранена в результате обстрела ВСУ центра города в ноябре 2024 года.

Указ главы государства опубликован в понедельник.

"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени... Джеломанову Ирину Михайловну, Донецкая Народная Республика", - говорится в документе.

