Путин наградил экс-главу района Горловки медалью "За храбрость" - РИА Новости, 04.05.2026
16:52 04.05.2026 (обновлено: 17:01 04.05.2026)
Путин наградил экс-главу района Горловки медалью "За храбрость"

Путин наградил медалью «За храбрость» экс-главу района Горловки Джеломанову

© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени экс-главу Никитовского района Горловки Ирину Джеломанову.
  • Ирина Джеломанова была ранена в результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ 21 ноября 2024 года.
  • Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о ранении двенадцати мирных жителей, включая главу Никитовского района, в результате этого обстрела.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени экс-главу Никитовского района Горловки Ирину Джеломанову, которая была ранена в результате обстрела ВСУ центра города в ноябре 2024 года.
Указ главы государства опубликован в понедельник.
"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени... Джеломанову Ирину Михайловну, Донецкая Народная Республика", - говорится в документе.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что двенадцать мирных жителей, в том числе глава Никитовского района, были ранены в результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ 21 ноября 2024 года.
Джеломанова возглавляла Никитовский район до ноября 2025 года, вплоть до выхода на пенсию.
ГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
