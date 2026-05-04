Путин дал поручения по популяризации биотехнологий и биоэкономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил правительству сформировать и обеспечить реализацию программ популяризации биотехнологий и биоэкономики.
- Доклад по выполнению поручения должен быть представлен до 1 августа 2026 года.
- Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сформировать программы популяризации биотехнологий и биоэкономики и обеспечить их реализацию.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
«
"При участии заинтересованных организаций сформировать программы популяризации биотехнологий и биоэкономики и обеспечить их реализацию", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 августа 2026 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.