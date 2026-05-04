Путин поручил рассмотреть вопрос об биоэкопоселениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль Трансарктического транспортного коридора.
- Рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений поручено при участии МЧС России и ФГБУ "Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“".
- Доклад по вопросу создания биоэкопоселений должен быть представлен до 31 августа 2026 года, ответственный — Михаил Мишустин.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль Трансарктического транспортного коридора.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. при участии МЧС России и федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" рассмотреть вопрос создании биоэкопоселений на территориях, расположенных вдоль Трансарктического транспортного коридора", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 августа 2026 года. Ответственный - председатель правительства РФ Михаил Мишустин.