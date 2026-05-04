16:39 04.05.2026 (обновлено: 16:53 04.05.2026)
Путин поручил принять меры по поддержке биотехнологического приборостроения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил принять меры по поддержке отечественного биотехнологического приборостроения.
  • Меры должны быть включены в национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики".
  • Доклад о принятых мерах должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по поддержке отечественного биотехнологического приборостроения.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... Принять меры, направленные на поддержку отечественного биотехнологического приборостроения и производства его ключевых компонентов, а также критически важных для биоэкономики материалов (прежде всего реактивов, питательных сред, ферментов), предусмотрев включение соответствующих мероприятий в национальный проект по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение биоэкономики", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
