16:20 04.05.2026
Путин наградил многодетные семьи из 15 российских регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов страны.
  • Звание "Мать-героиня" присвоено нескольким женщинам.
  • Орденом "Родительская слава" и медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из нескольких регионов России.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов страны, следует из соответствующего указа главы государства.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Автаевой Наталье Васильевне, Республика Мордовия", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Также звание присвоено Елене Бобровниковой и Лие Новиковой из Воронежской области, Алине Гукасян из Самарской области, Валентине Мереуца из Владимирской области, Наталье Семеновой из Курганской области, а также Анжелике Шуматбаевой из Башкортостана.
Кроме того, орденом "Родительская слава" награждены семьи Гагиевых из Ингушетии, Магомедовых из Чечни, Радиных из Калининградской области, а также Шмидт из Алтайского края.
Помимо этого, семьи из шести регионов России отмечены медалью ордена "Родительская слава".
