Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин наградил медалью "За храбрость" II степени инженера Сватовского РЭС в ЛНР.
- Виталий Волченко, ведущий инженер оперативно-диспетчерской группы Сватовского РЭС, получил взрывную травму и множественные осколочные ранения при обстреле Троицкого РЭС 10 апреля 2025 года.
- В указе отмечается, что награда присуждена за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени инженера Сватовского РЭС в ЛНР, раненного в апреле 2025 года в результате обстрела ВСУ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
На сайте Троицкого муниципального округа ЛНР сообщается, что 10 апреля 2025 года при обстреле Троицкого РЭС взрывную травму и множественные осколочные ранения получил Виталий Волченко.
"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени... Волченко Виталия Викторовича - ведущего инженера оперативно-диспетчерской группы Сватовского района электрических сетей "Луганскэнерго" - филиала акционерного общества "Юго-Западная Электросетевая Компания", Луганская Народная Республика", - говорится в документе.