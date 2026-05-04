Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил медалью "За храбрость" II степени инженера Сватовского РЭС - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 04.05.2026 (обновлено: 16:24 04.05.2026)
Путин наградил медалью "За храбрость" II степени инженера Сватовского РЭС

Путин наградил медалью "За храбрость" II степени инженера Сватовского РЭС в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин наградил медалью "За храбрость" II степени инженера Сватовского РЭС в ЛНР.
  • Виталий Волченко, ведущий инженер оперативно-диспетчерской группы Сватовского РЭС, получил взрывную травму и множественные осколочные ранения при обстреле Троицкого РЭС 10 апреля 2025 года.
  • В указе отмечается, что награда присуждена за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени инженера Сватовского РЭС в ЛНР, раненного в апреле 2025 года в результате обстрела ВСУ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
На сайте Троицкого муниципального округа ЛНР сообщается, что 10 апреля 2025 года при обстреле Троицкого РЭС взрывную травму и множественные осколочные ранения получил Виталий Волченко.
"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени... Волченко Виталия Викторовича - ведущего инженера оперативно-диспетчерской группы Сватовского района электрических сетей "Луганскэнерго" - филиала акционерного общества "Юго-Западная Электросетевая Компания", Луганская Народная Республика", - говорится в документе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Путин наградил мэра Горловки медалью "За храбрость" II степени
Вчера, 15:52
 
Луганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала