Путин назначил Агафонова шерпой от России в G20

Распоряжение президента России о назначении вступает в силу со дня его подписания, 4 мая.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новым шерпой РФ в G20 стал начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

"Утвердить начальника экспертного управления президента Российской Федерации Агафонов Д.В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцать", российским шерпой", - говорится в документе.