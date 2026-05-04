Путин назначил Агафонова шерпой от России в G20
14:19 04.05.2026 (обновлено: 14:46 04.05.2026)
Путин назначил Агафонова шерпой от России в G20

Владимир Путин назначил Дениса Агафонова шерпой от России в G20

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Денис Агафонов назначен шерпой РФ в G20.
  • Распоряжение президента России о назначении вступает в силу со дня его подписания, 4 мая.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новым шерпой РФ в G20 стал начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее эту позицию занимала Светлана Лукаш,
"Утвердить начальника экспертного управления президента Российской Федерации Агафонов Д.В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцать", российским шерпой", - говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 4 мая.
