Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России перерезали пути снабжения и передвижения ВСУ в направлении Доброполья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
- Подразделения продвинулись после освобождения Новоалександровки.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ перерезали пути снабжения и передвижения ВСУ в направлении Доброполья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"После освобождения Новоалександровки мы видим продвижение наших подразделений. Здесь уже перерезаны пути снабжения, взяты под объективный контроль логистика противников в направлении Доброполья, поэтому здесь тоже видим улучшение позиций", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Населенный пункт Доброполье располагается в 30 километрах севернее Красноармейска. Минобороны РФ 1 декабря 2025 года объявило, что Красноармейск был освобожден.
Минобороны РФ 30 апреля сообщило о том, что подразделениями группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики.
