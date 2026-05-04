Российские войска продвинулись в Красном Лимане

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Российские войска продвинулись в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В самом Красном Лимане продолжаются городские бои", — рассказал он ИС "Вести".
Также бойцы закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки. По словам Пушилина, это важный населенный пункт на пути к Славянску. Его освобождение позволит продвинуться в направлении канала Северский Донец — Донбасс.
Есть улучшения и в направлении Доброполья: военные перерезали пути снабжения и взяли под объективный контроль логистику противника в этом районе, добавил он.
По данным Минобороны, за неделю российская армия освободила десять населенных пунктов в зоне СВО: по четыре в ДНР и Сумской области, два — в Харьковской.
22 июня 2022, 17:18