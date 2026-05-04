Российские войска продвинулись в Красном Лимане - РИА Новости, 04.05.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 04.05.2026 (обновлено: 10:20 04.05.2026)
Российские войска продвинулись в Красном Лимане

ВС РФ продвинулись в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России продвинулись в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана в ДНР.
  • Бойцы также закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки.
  • Они перерезали пути снабжения ВСУ в районе Доброполья.
ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Российские войска продвинулись в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В самом Красном Лимане продолжаются городские бои", — рассказал он ИС "Вести".
"Постоянно прикрываются мирными". Кто охотится на ВСУ на берегу Днепра
08:00
Также бойцы закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки. По словам Пушилина, это важный населенный пункт на пути к Славянску. Его освобождение позволит продвинуться в направлении канала Северский Донец — Донбасс.
Есть улучшения и в направлении Доброполья: военные перерезали пути снабжения и взяли под объективный контроль логистику противника в этом районе, добавил он.
По данным Минобороны, за неделю российская армия освободила десять населенных пунктов в зоне СВО: по четыре в ДНР и Сумской области, два — в Харьковской.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасностьСлавянск
 
 
