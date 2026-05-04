Психолог назвала главные причины прокрастинации
15:50 04.05.2026 (обновлено: 15:54 04.05.2026)
Психолог назвала главные причины прокрастинации

Психолог Лазарева: прокрастинация возникает из-за боязни столкнуться со стрессом

Стресс на рабочем месте. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокрастинация возникает из-за нежелания сталкиваться со стрессом и напряжением при выполнении задач, рассказала психолог.
  • Еще одна причина прокрастинации — страх сделать что-то не так или получить неожиданный результат.
  • Чтобы преодолеть прокрастинацию, стоит перестать ожидать грандиозного результата и сделать первый шаг, даже если он будет небольшим.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прокрастинация возникает из-за нежелания сталкиваться со стрессом и напряжением при выполнении задач, а также страха неудачи, рассказала практический психолог Лилия Лазарева.
"Одна из популярных (причин прокрастинации - ред.) — это нежелание сталкиваться со стрессом или напряжением при выполнении какой-либо задачи. Так человек сознательно или неосознанно оттягивает решение проблемы или уходит в саботаж. Следующая причина — это страх сделать что-то не так или получить в итоге не тот результат, который ожидался", - сказала Лазарева интернет-изданию NEWS.ru.
По словам эксперта, чтобы преодолеть прокрастинацию, стоит перестать ожидать грандиозного результата.
Также Лазарева напомнила, что "аппетит приходит во время еды", поэтому стоит сделать первый шаг, даже если он будет небольшим.
