UKMTO заявило о сохраняющемся критическом уровне угрозы в Ормузском проливе

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о сохраняющемся критическом уровне угрозы морской безопасности в Ормузском проливе.
"Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим в связи с продолжающимися военными действиями в регионе. Морякам следует ожидать повышенного присутствия военно-морских сил, усиления мер по обеспечению безопасности, возможности вызова судов по УКВ-радиосвязи и заторов вблизи якорных стоянок", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
При этом как утверждал портал Axios, операция "Свобода" не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов кораблями ВМС США.