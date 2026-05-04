09:44 04.05.2026
Продажи новых автомобилей "АвтоВАЗа" выросли в апреле более чем на 4%

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи новых автомобилей "АвтоВАЗа" в апреле 2026 года составили 31 172 единицы.
  • По сравнению с апрелем 2025 года рост составил более чем 4%.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Продажи новых автомобилей, производимых "АвтоВАЗом", выросли в апреле более чем на 4% в годовом выражении и составили 31,2 тысячи единиц, сообщили в пресс-службе компании.
"АвтоВАЗ"… подвел итоги продаж на российском рынке за апрель 2026 года. Всего было реализовано 31 172 автомобиля, что более чем на 12% превосходит результат марта 2026 года, а также более чем на 4% выше апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
