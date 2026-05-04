Выживший в Охотском море Пичугин не стал обжаловать приговор

УЛАН-УДЭ, 4 мая - РИА Новости. Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море и осужденный за гибель брата и племянника Михаил Пичугин не стал обжаловать приговор суда, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Аштуев.