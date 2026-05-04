Выживший в Охотском море Пичугин не стал обжаловать приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море, не стал обжаловать приговор суда.
- Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
- Пичугин был осужден за гибель брата и племянника по статьям «Нарушение правил движения при эксплуатации судна» и «Использование заведомо подложного документа».
УЛАН-УДЭ, 4 мая - РИА Новости. Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море и осужденный за гибель брата и племянника Михаил Пичугин не стал обжаловать приговор суда, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Аштуев.
"Он (Пичугин - ред.) принял решение не обжаловать. Это его позиция", - заявил адвокат.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Его адвокат заявлял РИА Новости, что вопрос об обжаловании будет решать после получения полного текста приговора.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.
Позже на Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа".
