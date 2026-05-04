Приговор в отношении выжившего в Охотском море Пичугина вступил в силу
07:27 04.05.2026
Приговор в отношении выжившего в Охотском море Пичугина вступил в силу

© РИА Новости / Зорикто Дагбаев | Перейти в медиабанкМихаил Пичугин во время оглашения приговора в Октябрьском районном суде в Улан-Удэ
Михаил Пичугин во время оглашения приговора в Октябрьском районном суде в Улан-Удэ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приговор в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, вступил в законную силу.
  • Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
  • Пичугин отправился в путь на лодке-катамаране с братом и племянником, но из-за отказа мотора судно легло в дрейф, и спустя два месяца выжившего Пичугина нашли рыбаки у берегов Камчатки.
УЛАН-УДЭ, 4 мая - РИА Новости. Приговор в отношении выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море и осужденного за гибель брата и племянника Михаила Пичугина вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Аштуев.
"Приговор вступил в законную силу", - заявил адвокат.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.
Позже на Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа".
