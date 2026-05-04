Фицо призвал ЕС начать диалог с Россией, а не расспрашивать его в туалете - РИА Новости, 04.05.2026
17:05 04.05.2026
Фицо призвал ЕС начать диалог с Россией, а не расспрашивать его в туалете

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо призвал ЕС начать диалог с Россией.
  • Он заявил, что европейские премьеры расспрашивали его в туалете о поездках в Москву.
БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посоветовал Евросоюзу начать диалог с РФ, чтобы европейские премьер-министры не расспрашивали его в туалете о поездках в Москву.
"Я помню встречи из прошлого, когда мы были в Москве, тогда были какие-то замечания, что это неправильно, что я еду в Москву и подобные вещи. А потом идете в туалет, а к вам туда приходят премьеры и спрашивают: "Что он (Владимир Путин - ред.) сказал? Что он сказал? Как все было? Как все прошло?", - рассказал Фицо журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.
Заявление транслировалось на YouTube-канале словацкого правительства.
"Необходимо вести диалог", - заявил словацкий премьер.
Фицо встречался с Путиным в Москве в декабре 2024 года и мае 2025 года, они также провели встречу в Пекине в сентябре 2025 года. Фицо рассчитывает на встречу с президентом России и во время поездки в Москву по случаю Дня Победы 9 мая.
