Фицо призвал ЕС начать диалог с Россией, а не расспрашивать его в туалете

БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посоветовал Евросоюзу начать диалог с РФ, чтобы европейские премьер-министры не расспрашивали его в туалете о поездках в Москву.
"Я помню встречи из прошлого, когда мы были в Москве, тогда были какие-то замечания, что это неправильно, что я еду в Москву и подобные вещи. А потом идете в туалет, а к вам туда приходят премьеры и спрашивают: "Что он (Владимир Путин - ред.) сказал? Что он сказал? Как все было? Как все прошло?", - рассказал Фицо журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.
Заявление транслировалось на YouTube-канале словацкого правительства.
"Необходимо вести диалог", - заявил словацкий премьер.