Россиянам рассказали, кто будет работать в праздничные дни в мае

Ранее в этом году россияне отдыхали по три дня подряд в честь различных праздников: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта и с 1 по 3 мая.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая, а 11 мая у них останется рабочим днем, переноса праздничного выходного в честь Дня Победы не будет, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева.

"Для работников с шестидневной рабочей неделей перенос праздничного выходного дня в честь Дня Победы не производится, и они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днем", - сказала агентству Рогалева.