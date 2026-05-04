Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, кто будет работать в праздничные дни в мае - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 04.05.2026
Россиянам рассказали, кто будет работать в праздничные дни в мае

РИА Новости: россияне с шестидневной рабочей неделей будут отдыхать только 9 мая

© Depositphotos.com / RawpixelМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Depositphotos.com / Rawpixel
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая.
  • 11 мая для россиян с шестидневной рабочей неделей будет рабочим днем, переноса праздничного выходного в честь Дня Победы не будет.
  • Ранее в этом году россияне отдыхали по три дня подряд в честь различных праздников: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта и с 1 по 3 мая.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая, а 11 мая у них останется рабочим днем, переноса праздничного выходного в честь Дня Победы не будет, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева.
"Для работников с шестидневной рабочей неделей перенос праздничного выходного дня в честь Дня Победы не производится, и они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днем", - сказала агентству Рогалева.
В этом году россияне отдыхали по три дня подряд с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества и с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 Марта, а также с 1 по 3 мая по случаю Праздника Весны и Труда.​
Производственный календарь на май 2026 года
Как отдыхаем в мае 2026 года: майские праздники, выходные и рабочие дни
24 апреля, 13:33
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаПраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала