Рейтинг@Mail.ru
В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 04.05.2026 (обновлено: 22:27 04.05.2026)
В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

РИА Новости: правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории.
  • Если кандидат в водители не сдаст его за полгода, повторный теоретический экзамен назначат в течение месяца.
  • Сроки сдачи можно перенести, подав заявление.
  • Экзамен прекратят или аннулируют при использовании электронных устройств или справочных материалов. Пересдать его можно будет только через год.
  • С марта 2027-го вместо медсправки можно будет предоставлять заключение из единого электронного реестра.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года.
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Юрист рассказала, можно ли при замене прав списать неоплаченные штрафы
11 апреля, 07:48
Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за шесть месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен, но не позднее 30 дней после их истечения. При этом сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести, подав заявление в подразделение ГАИ.
Появились и новые основания для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. По этой же причине могут аннулировать и результаты уже пройденного испытания. Следующую попытку в обоих случаях можно будет сделать только через год.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МВД проработает внедрение ИИ в проведение экзаменов на права
12 февраля, 01:51
Помимо этого, с 1 марта 2027-го при подаче заявления о сдаче через "Госуслуги" можно будет не предоставлять медсправку, если заключение уже есть в ЕГИСЗ. Но если срок его действия истекает в период между подачей заявления и выдачей самих прав, это по-прежнему будет основанием для приостановки экзаменов и процедуры получения удостоверения.
Однако для ее возобновления не обязательно будет предоставлять новую справку — это станет возможно и после получения сведений о медзаключении, сформированном в едином электронном реестре.
Мужчина получает водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России
13 ноября 2025, 13:07
 
ОбществоРоссияВодительские праваПравительство РФГИБДД МВД РФАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала