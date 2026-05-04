Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет построить платную автомагистраль до Львова - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 04.05.2026
Польша хочет построить платную автомагистраль до Львова

RMF FM: Польша хочет построить платную автомагистраль до Львова за свои деньги

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша планирует построить платную автомагистраль до Львова.
  • Это не будет подарком, потому что взамен Варшава будет взимать плату за проезд.
  • Протяженность трассы составит примерно 80 километров.
ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Польша хочет построить платную автомагистраль до Львова, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Польша ... может сосредоточиться среди прочего на дорожной инфраструктуре. Одна из идей заключается в том, что за свои деньги мы построим примерно 80-километровый участок автомагистрали, соединяющей польско-украинскую границу со Львовом", - говорится в сообщении.
Автомобили на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс, пишут СМИ
22 декабря 2025, 01:26
При этом отмечается, что будущая дорога будет платной.
«
"Это не будет подарком, потому что взамен мы будем взимать плату за проезд", - говорится в сообщении.
По данным местного издания Forsal, Варшава и Киев могут подписать соответствующее соглашение во время конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на 25-26 июня в Гданьске.
В настоящее время от пограничного перехода Корчова-Краковец, где на польской стороне заканчивается автострада А4, во Львов ведет однополосная дорога М10.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Сикорский рассказал, кого ждет наибольшая выгода от восстановления Украины
3 октября 2025, 14:02
 
В миреЛьвовПольшаВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала