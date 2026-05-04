Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша планирует построить платную автомагистраль до Львова.
- Это не будет подарком, потому что взамен Варшава будет взимать плату за проезд.
- Протяженность трассы составит примерно 80 километров.
ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Польша хочет построить платную автомагистраль до Львова, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Польша ... может сосредоточиться среди прочего на дорожной инфраструктуре. Одна из идей заключается в том, что за свои деньги мы построим примерно 80-километровый участок автомагистрали, соединяющей польско-украинскую границу со Львовом", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что будущая дорога будет платной.
«
"Это не будет подарком, потому что взамен мы будем взимать плату за проезд", - говорится в сообщении.
В настоящее время от пограничного перехода Корчова-Краковец, где на польской стороне заканчивается автострада А4, во Львов ведет однополосная дорога М10.
