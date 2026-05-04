Из Польши на минувшей неделе выдворили более 80 украинцев

ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Более 200 иностранцев были выдворены из Польши на минувшей неделе, сообщает Пограничная стража республики.
Среди задержанных иностранцев были, в частности, осужденные за мошенничество, кражи, неотбытие наказаний, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов. "Часть из них обвинялись в кражах со взломом, нарушении домашнего покоя, а также в многократной организации незаконного пересечения границы", - добавили в ведомстве.