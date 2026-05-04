Из Польши на минувшей неделе выдворили более 80 украинцев

14:36 04.05.2026
Из Польши за неделю выдворили 200 иностранцев, в том числе более 80 украинцев

Полиция в Польше. Архивное фото
  • Более 200 иностранцев выдворили из Польши на минувшей неделе.
  • Среди них граждане Украины, Грузии, Беларуси, Колумбии.
ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Более 200 иностранцев были выдворены из Польши на минувшей неделе, сообщает Пограничная стража республики.
"С 27 апреля по 3 мая почти 210 иностранцев покинули Польшу на основании решения об обязательствах возвращения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что добровольные обязательства о возвращении выполнили граждане Украины (50), Грузии (16), Беларуси (14). Принудительно же Польшу покинули граждан: Украины (32), Колумбии (9), Грузии (6).
Среди задержанных иностранцев были, в частности, осужденные за мошенничество, кражи, неотбытие наказаний, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов. "Часть из них обвинялись в кражах со взломом, нарушении домашнего покоя, а также в многократной организации незаконного пересечения границы", - добавили в ведомстве.
