В Минобороны Польши заявили о готовности разместить больше военных из США

ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Польша готова взять на содержание американских военных, которые могут быть выведены с территории Германии, заявил РИА Новости представитель министерства национальной обороны республики.

В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.

"Мы рассматриваем и предлагаем возможность размещения дополнительных сил США на нашей территории как вклад в укрепление восточного фланга НАТО . Польская сторона готова обеспечить необходимую инфраструктуру и финансовую поддержку для пребывания американских войск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Польша готова предоставить американским военным свои "базы и полигоны, склады для техники и вооружения, логистическую инфраструктуру, а также взять на себя часть расходов, связанных с размещением контингента - включая содержание объектов, энергоснабжение и обеспечение повседневной деятельности подразделений".

Представитель минобороны подчеркнули, что подобный шаг "отвечает интересам региональной безопасности и позволит усилить стратегическое сотрудничество между Польшей и Соединёнными Штатами".

При этом он отметил, что переговоры по данному вопросу находятся на предварительной стадии.

Собеседник агентства напомнил, что в настоящее время на территории Польши расквартированы около 10 тысяч военнослужащих армии США. В связи с этим он также напомнил, что пребывание одного американского солдата на территории страны обходится бюджету республики примерно в 15 тысяч долларов в год.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что правительство и президент единогласно готовы принять на своей территории американских солдат. "Конечно, если президент США и американское правительство сочтут, что вывода этих войск не будет, а будет только передислокация, переезд этих нескольких тысяч американских солдат в Польшу, то, конечно... Это будет следствием общих усилий, потому что здесь просто нет конкуренции, нет конфликта между правительством и президентом и его людьми", - сказал Туск.