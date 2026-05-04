В Минобороны Польши заявили о готовности разместить больше военных из США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Варшава готова взять на содержание американских военных, которых могут вывести с территории ФРГ, заявил представитель Минобороны Польши.
- По его словам, переговоры по этому вопросу находятся на предварительной стадии.
ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Польша готова взять на содержание американских военных, которые могут быть выведены с территории Германии, заявил РИА Новости представитель министерства национальной обороны республики.
По его словам, Польша готова предоставить американским военным свои "базы и полигоны, склады для техники и вооружения, логистическую инфраструктуру, а также взять на себя часть расходов, связанных с размещением контингента - включая содержание объектов, энергоснабжение и обеспечение повседневной деятельности подразделений".
Представитель минобороны подчеркнули, что подобный шаг "отвечает интересам региональной безопасности и позволит усилить стратегическое сотрудничество между Польшей и Соединёнными Штатами".
При этом он отметил, что переговоры по данному вопросу находятся на предварительной стадии.
Собеседник агентства напомнил, что в настоящее время на территории Польши расквартированы около 10 тысяч военнослужащих армии США. В связи с этим он также напомнил, что пребывание одного американского солдата на территории страны обходится бюджету республики примерно в 15 тысяч долларов в год.
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что правительство и президент единогласно готовы принять на своей территории американских солдат. "Конечно, если президент США и американское правительство сочтут, что вывода этих войск не будет, а будет только передислокация, переезд этих нескольких тысяч американских солдат в Польшу, то, конечно... Это будет следствием общих усилий, потому что здесь просто нет конкуренции, нет конфликта между правительством и президентом и его людьми", - сказал Туск.
"Может быть, у нас немного отличающиеся мнения о некоторых аспектах американской политики, но что касается сути дела здесь, правительство и президент, безусловно, будут вместе, очень тесно сотрудничали друг с другом", - добавил он.