СМИ: польские депутаты устроили перепалку из-за слов о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские депутаты поругались в прямом эфире из-за слов о России и заявления премьер-министра Дональда Туска о катастрофе НАТО.
- Депутат от партии "Право и справедливость" Радослав Фогель обвинил Туска в подрыве доверия к НАТО и назвал его слова хорошими новостями для России.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Польские депутаты поругались в прямом эфире из-за слов о России и заявления премьер-министра Дональда Туска о катастрофе НАТО, передает телеканал Polsat News.
Депутат от партии "Право и справедливость" Радослав Фогель обвинил Туска в том, что тот подрывает доверие к НАТО, и назвал его слова хорошими новостями для России.
В ответ депутат от партии "Гражданская коалиция" Павел Блюзнюк на повышенных тонах начал доказывать, что Фогель ошибается в отношении Туска. Позже к спору присоединилась и депутат от партии "Польша 2050" Ева Шедлер, которая попыталась успокоить коллег.
"Если автором слов является человек, которого не выносят, например премьер-министр Дональд Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух", — заметила она.
Чем закончилась дискуссия, Polsat News не уточняет.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американский контингент в Германии сократится на более чем пять тысяч человек. Туск назвал это катастрофической тенденцией для Североатлантического альянса.
В Германии расквартирован самый крупный европейский контингент НАТО — более 36 тысяч американских военнослужащих и около полутора тысяч резервистов.