10:45 04.05.2026
ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Польская полиция готовится к наплыву оружия с Украины, заявил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро полиции республики Адам Радонь в интервью изданию Rzeczpospolita.
"На Украине огромное количество оружия, переданного в качестве помощи, к этому добавляется большое количество постсоветского оружия. А конец вооруженных конфликтов всегда был связан с риском его неконтролируемого наплыва", - сказал.
По его мнению, Польша как граничащее с Украиной государство НАТО и ЕС должна стать "фильтром, сдерживающим незаконный экспорт оружия из Украины".
"Учитывая опыт прекращения боевых действий в Европе и на других континентах, мы очень серьезно относимся к сценарию притока нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов с Украины в соседние страны и остальную часть ЕС", - подчеркнул полицейский.
По словам Радоня, в ожидании наплыва оружия из Украины, польская полиция готовит специальную операцию "Trident", которая "будет сосредоточена на выявлении контрабанды оружия и преступных группировок", на что выделяются дополнительные средства в размере 6,6 миллиона злотых (почти 2 миллиона долларов).
