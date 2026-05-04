ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Польская полиция готовится к наплыву оружия с Украины, заявил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро полиции республики Адам Радонь в интервью изданию Rzeczpospolita.
"На Украине огромное количество оружия, переданного в качестве помощи, к этому добавляется большое количество постсоветского оружия. А конец вооруженных конфликтов всегда был связан с риском его неконтролируемого наплыва", - сказал.
"Учитывая опыт прекращения боевых действий в Европе и на других континентах, мы очень серьезно относимся к сценарию притока нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов с Украины в соседние страны и остальную часть ЕС", - подчеркнул полицейский.
По словам Радоня, в ожидании наплыва оружия из Украины, польская полиция готовит специальную операцию "Trident", которая "будет сосредоточена на выявлении контрабанды оружия и преступных группировок", на что выделяются дополнительные средства в размере 6,6 миллиона злотых (почти 2 миллиона долларов).
