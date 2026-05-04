Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Почта России» скрыла информацию о местонахождении посылок.
- Теперь сервис отображает только начальный и конечный статусы доставки, а не перемещения товара между сортировочными центрами.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Информация о местонахождении посылки теперь скрыта от пользователей "Почты России", клиенты не смогут узнать о перемещениях товара из одного сортировочного центра в другой, заметил корреспондент РИА Новости.
Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе "В пути". Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
Так, теперь отправитель и получатель могут узнать информацию об оформлении посылки и время, когда она покинула место приема, а также дату, когда за товаром можно прийти в пункт выдачи.
Минцифры внесет в Госдуму проект о "Почте России" до 19 июля
25 марта, 10:03