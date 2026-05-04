«Почта России» скрыла информацию о местонахождении посылок.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Информация о местонахождении посылки теперь скрыта от пользователей "Почты России", клиенты не смогут узнать о перемещениях товара из одного сортировочного центра в другой, заметил корреспондент РИА Новости.

Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе "В пути". Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.