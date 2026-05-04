16:27 04.05.2026
В ПМР призвали молдавские власти отказаться от политики национализма

Флаги Приднестровья. Архивное фото
  • Председатель неправительственной организации "Фонд защиты прав человека и эффективной политики" ПМР Николай Бучацкий призвал молдавские власти отказаться от политики национализма и сделать русский язык вторым государственным.
  • Он также призвал восстановить взаимовыгодное сотрудничество правоохранительных органов Республики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики и не срывать переговорный процесс в формате "1+1".
  • Активисты фонда выразили обеспокоенность действиями руководства Молдавии, нарушением прав человека и народов, проживающих в Приднестровье, и призвали международное сообщество дать правовую оценку этим действиям.
ТИРАСПОЛЬ, 4 мая- РИА Новости. Молдавским властям необходимо отказаться от политики национализма и сделать русский язык вторым государственным, считает председатель неправительственной организации "Фонд защиты прав человека и эффективной политики" Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Николай Бучацкий.
"Призываем руководство Республики Молдова выявить причины раскола государства Молдова и общества в 1989 - 1992 году и устранить их. Отказаться от политики национализма. Провозгласить русский язык в качестве второго государственного", – говорится в заявлении Бучацкого, поступившем в РИА Новости.
Он также сообщил, что активисты фонда призывают власти Молдавии прекратить масштабное загрязнение реки Днестр. "Призываем восстановить взаимовыгодное сотрудничество правоохранительных органов Республики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики. Не срывать переговорный процесс в формате "1+1" по вопросам гуманитарного, экономического, культурного сотрудничества. Не поднимать вопрос "реинтеграции", – добавил Бучацкий.
По его словам, активисты фонда выражают глубокую обеспокоенность действиями руководства Молдавии, нарушением прав человека и народов, проживающих в Приднестровье.
"Призываем мировое сообщество, международные организации, стран-участников переговорного процесса дать надлежащую правовую оценку агрессивным провокационным действиям руководства Республики Молдова, направленным на нарушение прав человека и прав народов, провоцирование гуманитарной, экологической катастрофы, опасное нагнетание напряженности в отношениях с Приднестровской Молдавской Республикой, которые угрожают повторением трагических событий 1992 года", - подытожил Бучацкий.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
