Нутрициолог рассказала, что будет, если есть один раз в день

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Сокращение количества приемов пищи до одного раза в день может привести к негативным биохимическим изменениям и системным сбоям в работе организма, сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

"Есть раз в день — это не норма. В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой. И для похудения делать этого точно не нужно", — отметила Ким.

Она отметила, что лишний вес набирается годами, а сбросить его люди часто хотя мгновенно.

"Организм воспринимает это как то, что настали тяжелые времена, надо готовиться: обмен веществ начинает замедляться и все, что поступает, любая лишняя "жиринка", все это откладывается. При этом человек еще и нервничает, когда недоедает", — пояснила эксперт.

По ее словам, на фоне стресса в организме происходят негативные биохимические изменения, в результате приходится идти к врачу.

Собеседница агентства отметила, что если человек хочет сбросить вес, то важно постепенно и системно менять рацион.