Рейтинг@Mail.ru
Нутрициолог рассказала, что будет, если есть один раз в день - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 04.05.2026 (обновлено: 05:43 04.05.2026)
Нутрициолог рассказала, что будет, если есть один раз в день

РИА Новости: приемы пищи один раз в день могут замедлить обмен веществ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСвиная отбивная с свеклой и картошкой
Свиная отбивная с свеклой и картошкой - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Свиная отбивная с свеклой и картошкой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сокращение количества приемов пищи до одного раза в день может привести к негативным биохимическим изменениям и системным сбоям в работе организма.
  • Такой подходе может замедлить обмен веществ и спровоцировать набор веса, а не его снижение.
  • Для похудения важно постепенно и системно менять рацион, а не ставить жесткие запреты.
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Сокращение количества приемов пищи до одного раза в день может привести к негативным биохимическим изменениям и системным сбоям в работе организма, сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.
"Есть раз в день — это не норма. В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой. И для похудения делать этого точно не нужно", — отметила Ким.
Девушка измеряет сахар в крови - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Ученый объяснил, кому важно следить за уровнем глюкозы в крови
02:44
Она отметила, что лишний вес набирается годами, а сбросить его люди часто хотя мгновенно.
"Организм воспринимает это как то, что настали тяжелые времена, надо готовиться: обмен веществ начинает замедляться и все, что поступает, любая лишняя "жиринка", все это откладывается. При этом человек еще и нервничает, когда недоедает", — пояснила эксперт.
По ее словам, на фоне стресса в организме происходят негативные биохимические изменения, в результате приходится идти к врачу.
Собеседница агентства отметила, что если человек хочет сбросить вес, то важно постепенно и системно менять рацион.
"Если мы ставим жесткие запреты, мы срываемся. Это приводит к системным сбоям, к расстройствам, к плохому настроению, вес, который сбросили, быстро возвращается. Надо работать на долгосрочную перспективу, постепенно менять образ жизни, менять рацион, и тогда уже будет правильное соотношение мышечной и жировой массы, хорошее самочувствие и настроение", — уточнила Ким.
Обед - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Ученая рассказала, что будет, если пропускать обед
24 апреля, 03:26
 
ОбществоДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала