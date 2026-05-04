Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили, у кого изменится пенсия после переезда - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 04.05.2026
Россиян предупредили, у кого изменится пенсия после переезда

Доцент Иванова-Швец: при переезде с Севера пенсионер потеряет надбавки к пенсии

© iStock.com / sankaiМужчина заклеивает коробки скотчем
Мужчина заклеивает коробки скотчем - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© iStock.com / sankai
Мужчина заклеивает коробки скотчем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При переезде в другой регион размер пенсии может вырасти или сократиться.
  • Главные изменения касаются «северных» надбавок и социальной доплаты до прожиточного минимума: при переезде с Севера в обычный регион районный коэффициент исчезает, а при переезде на Север — появляется.
  • При выезде за границу пенсионер теряет все региональные надбавки, сохраняя только базовую страховую пенсию, при условии уведомления Социального фонда и ежегодного подтверждения личности.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. При переезде в другой регион размер пенсии может вырасти или сократиться. О том, кому стоит быть внимательным, агентству “Прайм” рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, главные изменения касаются "северных" надбавок и социальной доплаты до прожиточного минимума. При переезде с Севера в обычный регион районный коэффициент исчезает, а при переезде на Север — появляется. Также меняется региональная доплата: в одних регионах она выше, в других — ниже.
«
"Если пенсионер переезжает из Ярославской области, где его пенсия с доплатой составляет 16 287 рублей, в Московскую область — 17 446 рублей, пенсия увеличится. При переезде в регион с более низким прожиточным минимумом — уменьшится", — пояснила Иванова-Швец.
Для тех, чья пенсия выше прожиточного минимума без доплат, при переезде между обычными регионами ничего не изменится. При выезде за границу пенсионер теряет все региональные надбавки, сохраняя только базовую страховую пенсию, при условии уведомления Социального фонда и ежегодного подтверждения личности. Эксперт советует заранее просчитывать финансовые последствия смены места жительства.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Раскрыто, грозит ли пенсионерам приостановка выплат из-за неснятых денег
10 апреля, 03:18
 
ОбществоЯрославская областьМосковская область (Подмосковье)Людмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала