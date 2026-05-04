Россиян предупредили, у кого изменится пенсия после переезда

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. При переезде в другой регион размер пенсии может вырасти или сократиться. О том, кому стоит быть внимательным, агентству “Прайм” рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, главные изменения касаются "северных" надбавок и социальной доплаты до прожиточного минимума. При переезде с Севера в обычный регион районный коэффициент исчезает, а при переезде на Север — появляется. Также меняется региональная доплата: в одних регионах она выше, в других — ниже.
"Если пенсионер переезжает из Ярославской области, где его пенсия с доплатой составляет 16 287 рублей, в Московскую область — 17 446 рублей, пенсия увеличится. При переезде в регион с более низким прожиточным минимумом — уменьшится", — пояснила Иванова-Швец.
Для тех, чья пенсия выше прожиточного минимума без доплат, при переезде между обычными регионами ничего не изменится. При выезде за границу пенсионер теряет все региональные надбавки, сохраняя только базовую страховую пенсию, при условии уведомления Социального фонда и ежегодного подтверждения личности. Эксперт советует заранее просчитывать финансовые последствия смены места жительства.