05:04 04.05.2026
Пчеловод из США рассказал, опасны ли пчелы Трампа в Белом доме для гостей

Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
  • Эксперт по пчеловодству Майкл Буш считает, что пчелы на территории Белого дома не должны представлять опасности для гостей и участников официальных мероприятий, если улей имеет ограждения и не установлен рядом с входами.
  • Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья 28 апреля показали королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле новый улей, выполненный в виде Белого дома.
  • По словам Майкла Буша, обычно используют специальное ограждение, чтобы поднять пчел в воздух, и тогда они остаются наверху, пока не доберутся до места назначения.
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Пчелы на территории Белого дома не должны представлять опасности для гостей и участников официальных мероприятий, если улей не установлен рядом с входами и имеет ограждения, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт по пчеловодству и автор книг по этой теме Майкл Буш.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья 28 апреля показали королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле новый улей, выполненный в виде Белого дома. Демонстрация улья была включена в программу торжественного визита британского монарха следом за чаем.
"Нет, по крайней мере, если (улей - ред.) не установлен прямо у входа", - сказал Буш, отвечая на вопрос агентства, будут ли высокопоставленные гости Трампа мешать пчелам.
По словам собеседника агентства, в местах, где пчелы находятся рядом с людьми, также обычно применяют специальную защиту.
"Обычно используют какое-то ограждение, чтобы поднять пчел в воздух. Поднявшись над головами людей, они остаются наверху до тех пор, пока не доберутся до места назначения", - объяснил Буш, комментируя меры безопасности для улья на территории Белого дома.
Эксперт отметил, что сам иногда без последствий устанавливал ульи примерно в метре от входной двери.
"Не то чтобы я стал это советовать, потому что (в случае - ред.) если бы пчелы стали раздражительными, я, наверное, предпочел бы, чтобы они были подальше. Однако такого никогда не происходило", - добавил Буш.
