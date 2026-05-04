В Цхинвале 9 мая пройдет военный парад и шествие "Бессмертного полка"

15:24 04.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 4 мая – РИА Новости. Военный парад и шествие "Бессмертный полк" пройдут на главной площади Цхинвала в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает республиканское агентство Рес.
«
"Главным событием праздника станет военный парад Цхинвальского гарнизона 9 мая. На Театральной площади Цхинвала сразу после прохождения войск состоится шествие многотысячной колонны "Бессмертного полка", - говорится в публикации агентства в Telegram-канале. В этот же день в городе пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к обелиску павшим в годы Великой Отечественной войны у мемориала Славы.
Отмечается, что торжества по случаю предстоящего праздника начались уже 3 мая с масштабного автопробега с участием колонны военной техники 4-й гвардейской российской военной базы и вооруженных сил Южной Осетии.
Кроме того, по сведениям агентства, 5 мая байкерский клуб "Ночные волки" совершит праздничный мотомарш "Дороги Победы", который пройдет через поселок Дзау в Цхинвал и поселок Знаур.
Ранее замруководителя администрации президента закавказской республики Алан Тибилов сообщал, что более 60 мемориалов Великой Отечественной войны реставрируют в Южной Осетии при поддержке России в преддверии Дня Победы
Южная ОсетияЦхинвалРоссияДень Победы — 2026Бессмертный полк
 
 
