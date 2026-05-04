В России запустили горячую линию по организации детского отдыха

10:46 04.05.2026
В России запустили горячую линию по организации детского летнего отдыха

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Запущена бесплатная федеральная горячая линия по теме организации летнего отдыха в России, родители могут получить консультацию по подбору лагерей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Запущена бесплатная федеральная горячая линия 8 (800) 250-28-90, которая круглосуточно принимает звонки от родителей по всем вопросам организации отдыха и дает консультации по подбору лагерей", - сказал Чернышенко на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Он добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах.
